Сделать форму для внесения изменений. Flash кнопки

Веб-программированиеЗавершен3 заявки176 просмотров
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Необходимо поставить на одной из страниц форму для добавления информации. Изменить флеш кнопки, вернее их придется делать заново т.к. исходного файла нет. Добавить кое-какую информацию.

14 лет назад
seryy
49 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
shut
33 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
13 лет назад
13 отзывов(-1)
14 лет назад
$20
1 день
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