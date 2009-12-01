Web-программист для длительного сотрудничества

Здравствуйте, уважаемые специалисты!

Я ищу порядочного web-программиста для длительного сотрудничества. Дело в том, что у меня периодически возникают задачи такого плана, и нужен человек, который мог бы оперативно их решать по адекватной цене. Каждый раз искать нового фрилансера не удобно по ряду причин, поэтому предлагаю постоянное сотрудничество.

Конкретно, что интересует:

1)Сборка сайтов на джумле и других движках из стандартных шаблонов,

плагинов, расширений, с последующей настройкой и частичным изменением

кода под определенные нужды.

2)Написание php скриптов, типа граберов, рассылки новостей по

социалкам, проверка параметров сайтов (ТиЦ, PR, noindex на ссылках) и

т.п.

3)Исправление ошибок и доработка уже существующих сайтов.

4)Написание собственных CMS (несложных, наподобие teamer.ru).

Если вам интересны эти задачи, вы с удовольствием будете этим заниматься и согласны на постоянное сотрудничество (заказы как минимум каждый месяц, пусть и не большие), то пожалуйста обращайтесь.

Для рассмотрения вашей кандидатуры я должен знать хотя бы примерные цены, на которые вы рассчитываете. Поэтому к предложению обязательно приложите информацию из заполненного Excel файлик ценами, который я прилагаю к вакансии (можете просто скопировать содержимое в свое предложение к вакансии). Кроме того, расскажите о своем опыте, предоставьте ссылки на портфолио, отзывы (если есть). Другие фрилансеры не будут видеть ваши сообщения, поэтому не стесняйтесь ;-)

Внимание! Без указания цен для задач из файлика предложения не рассматриваются. Кроме того, если вы специализируетесь исключительно на разовой работе, то также не стоит тратит свое и мое время, повторяю, я ищу человека для длительного сотрудничества.