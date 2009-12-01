Web-программист для длительного сотрудничества

Необходимо создать маленький анимированный банер размером 150*150 пикселей..
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте, уважаемые специалисты!
Я ищу порядочного web-программиста для длительного сотрудничества. Дело в том, что у меня периодически возникают задачи такого плана, и нужен человек, который мог бы оперативно их решать по адекватной цене. Каждый раз искать нового фрилансера не удобно по ряду причин, поэтому предлагаю постоянное сотрудничество.
Конкретно, что интересует:
1)Сборка сайтов на джумле и других движках из стандартных шаблонов,
плагинов, расширений, с последующей настройкой и частичным изменением
кода под определенные нужды.
2)Написание php скриптов, типа граберов, рассылки новостей по
социалкам, проверка параметров сайтов (ТиЦ, PR, noindex на ссылках) и
т.п.
3)Исправление ошибок и доработка уже существующих сайтов.
4)Написание собственных CMS (несложных, наподобие teamer.ru).
Если вам интересны эти задачи, вы с удовольствием будете этим заниматься и согласны на постоянное сотрудничество (заказы как минимум каждый месяц, пусть и не большие), то пожалуйста обращайтесь.
Для рассмотрения вашей кандидатуры я должен знать хотя бы примерные цены, на которые вы рассчитываете. Поэтому к предложению обязательно приложите информацию из заполненного Excel файлик ценами, который я прилагаю к вакансии (можете просто скопировать содержимое в свое предложение к вакансии). Кроме того, расскажите о своем опыте, предоставьте ссылки на портфолио, отзывы (если есть). Другие фрилансеры не будут видеть ваши сообщения, поэтому не стесняйтесь ;-)
Внимание! Без указания цен для задач из файлика предложения не рассматриваются. Кроме того, если вы специализируетесь исключительно на разовой работе, то также не стоит тратит свое и мое время, повторяю, я ищу человека для длительного сотрудничества.
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