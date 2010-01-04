Задание для hummer_t

$100
Веб-программированиеЗавершен2 заявки165 просмотров
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Нужно запраграммировать сайт.. согласно ТЗ

ТЗ вышлю на почту.

Верстка дивами для всех стандартных браузеров

14 лет назад
gorinyv
39 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
hummer_t
41 годУкраина
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад
14 лет назад
$100
5 дней
Отличный программист.. все делает быстро и качественно
Так держать....!!! Всем рекомендую не пожелеете...