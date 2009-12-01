Написать ТЗ для интернет-сайта типографии

Приветствую! Нужен скрипт проверки позиций в ПС + несколько настроек (глубина поиска, чекбоксы выбора ПС, ведение нескольких сайтов, в каждом по несколько запросов, разделение доступа по логинам). Вывод данных в виде таблицы... Если есть готовое решение, то это ...
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