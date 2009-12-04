Создать где то 80 страниц и привязать(вордпрес)

http://setka.kz/?page_id=386 вот начало положено на примере первой строки таблицы.

Эту таблицу надо заполнить до конца. Инфу взять отсюда http://setka.kz/?page_id=4 Просто тут кода много и решили страничку переделать.

Для каждой строки нужно создать вот такую страницу http://setka.kz/?page_id=176. Эта страница для первой строки таблицы продукции. Там информация почти одна и так же, только убераем верхний коментарий, ставим свой заголовок, диаметр, размер ячейки и примемение. Измемений мало, можно все копи пастом размножить. Таких примерно 70-80 страниц, по количеству строк в главной таблице http://setka.kz/?page_id=386 То есть для каждой строки нужна своя страница с подробным описанием.

Движок - вордпресс