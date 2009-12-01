Программирование, доводка плагинов на Wordpress

$250
Веб-программированиеЗакрыт1 заявка152 просмотра
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Существует новостная блог-платформа разработанная на wordpress.

Базовый функционал реализован с помощью плагинов:

WordpressMu

BuddyPress

Repost

Существующий доп. функционал:

- любой пользователь может создать свой блог и отметить рубрику, к которой блог относится

- 1 рубрика может иметь много блогов

- на главную страницу выводятся лишь те новости из блогов, которые утвердит главный администратор (repost)

Требуется довести сайт и плагины до ума, а именно:

- включить поддержку видео в цитатах новостей

- настроить корректную работу цитаты, ссылки "читать далее", заголовков новостей

- настроить корректное выведение новостей из определенных рубрик

- настроить корректный вывод новостей на главной, после согласования администратором через плагин repost

и тд, список доработок довольно таки большой, предоставлю полное ТЗ.

Оплату предлагаю по трудочасам. Результатом работы должен быть работающий функционал по ТЗ, а также исходники исправлений или список правок кода.

Требования к Вам - знание и опыт с php, wordpress и написанием плагинов. Если вы ранее не выполняли подобные работы - пожалуйста не тратьте время себе и мне.

WordPress
14 лет назад
Vassiliy23
Василий 
39 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
7 лет назад
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