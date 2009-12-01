Написать CMS

Веб-программированиеЗакрыт4 заявки189 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Требуется написать CMS или "генератор сайтов" чтобы на выходе был html сайт (без использования баз). Конфигурация сайта (меню, теги, разделы, тексты, шаблон и т.д.) - задаётся из CMS. + внедрить стандартные коды для SAPE и др. подобные.

Ссылочки для примера - что в итоге должно получаться:

www.magikino.ru

www.prodzudo.ru

www.mastersilk.ru

14 лет назад
glukoza
Денис 
50 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад
50 отзывов(-2)
  • Похожие заказы

  • Протокол обмена аналогичный антикапче

    Требуется сделать протокол полностью эмулирующий работу "антикапчи" под винду. C++ Delphi. Принцип работы отдается картинка - возвращается ответ 100% соответствие. Распознавать что-либо не нужно. только обмен данными.

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • SiteMap

    $10

    Сделать скрипт автоматической генерации карты сайта для поисковиков Google и Yandex. Создать файл robots.txt.

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Граббер сайта

    Нужен парсер данных с сайта: (адрес сайта дам в личку) Граббинг из категорий в одну общую категорию на моем сайте. Скрипт надо встроить в админку моего сайта на ДЛЕ. Пишите сроки и цену. Без предоплаты.

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Требуется создать сайт.

    $250

    Есть сверстаные 2 странички (в атаче). Нужно создать сайт со следующим функционалом: на клиентской части -возможность поиска по номеру запчасти есть такая в базе или нет. -возможность добавить себе ее в корзину - возожность просмотреть ответ (статус) по ...

    Веб-программирование22 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Доработать сайт, написать почтовую форму

    Задача: доработать сайт/исправить ошибку. Проблема: некорректное отображение в опере. -//-//- Прислать/написать скрипт для формы обратной связи (который будет работать во всех (в большинстве) браузеров. С описанием что куда вставлять чтобы заработало, для такого "недалекого" как я. Оплата: shopcms_v3.0_VIP, ...

    Веб-программирование6 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Сделать строку с указанием пути в Netcat 2.4

    Необходимо на сайте www.quality-lab.ru сделать строку с указанием пути к странице, т.е. как на странице yaca.yandex.ru/yca/cat/Re... есть "Каталог / Отдых / Каникулы ". Необходимо аналогичное! Желательно, чтобы строки не было на страницах первого и второго уровня, ...

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Движок файлообменника

    Необходимо разработать движок файлообменника: Кроме очевидной из названия функциональности необходимо 0) система ролей/пользователей 1) система тегов 2) система рейтингов (рейтинги для файлов + рейтинги для пользователей зависящие от залитых ими файлов) + комментарии к файлам и финкции "это спам", ...

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Редирект через htaccess

    Здравствуйте. Нужен редирект на htaccess через 301. Он должен редиректить через 301 на нужные адреса, с только определённых внутренних страниц сайта. Т.е. например с 5 внутренних страниц нужно перенаправить через 301 на 5 разных адресов. Перенаправлять ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад