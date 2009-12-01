Требуется написать CMS или "генератор сайтов" чтобы на выходе был html сайт (без использования баз). Конфигурация сайта (меню, теги, разделы, тексты, шаблон и т.д.) - задаётся из CMS. + внедрить стандартные коды для SAPE и др. подобные.

Ссылочки для примера - что в итоге должно получаться:

www.magikino.ru

www.prodzudo.ru

www.mastersilk.ru