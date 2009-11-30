Требуется создать сайт.

Есть сверстаные 2 странички (в атаче).

Нужно создать сайт со следующим функционалом:

на клиентской части

-возможность поиска по номеру запчасти есть такая в базе или нет.

-возможность добавить себе ее в корзину

- возожность просмотреть ответ (статус) по запчастям

- отправка заказу (только при положительном балансе)

админка:

- подгрузить наличие и цены запчасти Запчастей из базы, текстовым файлом. (у запчастей бывают замены, нужно учитывать.)

- загрузить заказы клиентов

- отправить клиентам наличие (есть или нет)

- проставлять статусы клиентам.

-выставлять баланс

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