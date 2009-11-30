Требуется создать сайт.

Joomla, RSform, добавить Script called on form process
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть сверстаные 2 странички (в атаче).
Нужно создать сайт со следующим функционалом:
на клиентской части
-возможность поиска по номеру запчасти есть такая в базе или нет.
-возможность добавить себе ее в корзину
- возожность просмотреть ответ (статус) по запчастям
- отправка заказу (только при положительном балансе)
админка:
- подгрузить наличие и цены запчасти Запчастей из базы, текстовым файлом. (у запчастей бывают замены, нужно учитывать.)
- загрузить заказы клиентов
- отправить клиентам наличие (есть или нет)
- проставлять статусы клиентам.
-выставлять баланс
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