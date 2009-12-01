Редирект через htaccess

Здравствуйте.

Нужен редирект на htaccess через 301. Он должен редиректить через 301 на нужные адреса, с только определённых внутренних страниц сайта. Т.е. например с 5 внутренних страниц нужно перенаправить через 301 на 5 разных адресов. Перенаправлять нужно только, если страницы просматривают с определённых IP адресов и User агентов. Т.е. прежде чем перенаправить, нужно сравнить 2 базы (1 IP адресов и 2 user агентов) если есть совпадение перенаправляем. Если нет то нет.

Вот пример 301 редиректа через htaccess:

RewriteCond %{HTTP_HOST} ^site\.ru

RewriteRule ^(.*)$ http://www.site.ru/$1 [R] .

Задача для опытных программистов на 20 минут.

Цену прошу ставить адекватную. Обращаться только опытных.