Простая форма получения скидок (отправка и печать)

Веб-программированиеЗакрыт4 заявки246 просмотров
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упустил маленькую деталь, распечатываемые купоны нужно нумеровать обязательно для учета. т.е. на сайте не важно видно или не видно. на принтере и в почте у менеджера эта форма должна содержать порядковый номер.

14 лет назад
stranger
46 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад
Выбранный исполнитель
VolkOFF_new
33 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
год назад
14 лет назад
$7
1 день
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