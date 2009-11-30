Новогодняя флеш-открытка

$100
Веб-программированиеЗакрыт21 заявка260 просмотров
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Добрый день,

нам нужна новогодняя поздравительная открытка, анимированная (флеш). Можно предложить фишку с интерактивными элементами (при наведении мышки двигаются предметы баннера).

Для публикации на сайте.

Размер: 513 Х 294 px

14 лет назад
Krist
40 летРоссия
14 лет в сервисе
Была
6 лет назад
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