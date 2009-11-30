Разработка / доработка CMS

Веб-программированиеЗакрытнет заявок304 просмотра
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Требуется веб-разработчик (PHP,MySql, JavaScript) для доработки CMS, дальнейшей поддержке системы и её доработке.

Требования к кандидату:

- Хорошо разбираться в чужом коде;

- Высокие знания PHP, MySQL, AJAX, JS;

- Начальные знания HTML, CSS;

- Опыт работы в разработке CMS;

14 лет назад
yugit
35 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
8 лет назад
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