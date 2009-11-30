Библиотека JavaScript-элементов веб-страницы

Нужно написать JavaScript-библиотеку компонентов веб-страницы, подобно, как библиотека визуальных компонентов в C++ Builder или Delphi, только для веб-страницы:

- кнопка, чекбокс, переключатель, раскрывающийся список;

- прогресс-бар;

- слайдер;

- поле ввода (с suggest'ом, как в гугле);

- текстарея (с тулбаром для форматирования бб-кода, изменения размера, с кнопкой превью);

- менюшки (с поддержкой вложенности);

- дерево (с возможностью аякс-догрузки содержимого узла при раскрытии и drag&drop);

- таблица (с сортировкой колонок через аякс, если данные на несколько страниц, или моментально, если данные на одну стр.; ресайз колонок);

- класс обмена данных с сервером (кроссбраузерный аякс, загрузка файлов);

- календарь (для выбора даты в формах; навигационный, как в блоге)

- окно (размер, закрытие, развернуть, перемещение, активно или неактивно относительно других окон)

К каждому элементу должен быть свой класс с евентами, свойствами, методами.

Подробное техническое задание прилагается.

Кроссбраузерность: Firefox, Opera, Chrome, Safari, IE7+. CSS не обязательно.

Время исполнения: на ваше усмотрение, но в разумных пределах.

Напишите цену, за которую вы готовы взяться за работу и примерный срок выполнения.