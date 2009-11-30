Исправить баг несовместимости mootools и jQuery

Добрый день!

Есть сайт http://moy-vibor.org.ua на Joomla.

на странице http://moy-vibor.org.ua/fotoreportazhi/aktsiya-nas-sviney-ne-zapugat не работает галерея в IE. Через раз работает в firefox.

Причина - модуль superfish (меню) использует jQuery, компонент Ignite Gallery - mootools. В статью галерея интегрирована через плагин галереи. В superfish включен jQuery.noConflict(), но все равно не работает.

Если отключить модуль меню, галерея работает.

В файрфоксе в консоли ошибок пишет:

Ошибка: property is undefined

Источник: http://moy-vibor.org.ua/media/system/js/mootools.js

Строка: 59

Нужно исправить этот баг, оставив текущие компоненты, не меняя отображение

Буду благодарен, если в IE исправите проблему с superfish - выпадающее меню выпадает под текст заголовка. Но это не обязательно.

Спасибо.