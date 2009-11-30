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Разработка XSLT-шаблонов для создания HTML-отчётов
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Требуется на почасовую работу XSLT-программист со знанием HTML/CSS/JS для создания/доработки отчётов по существующим XML-документам.
Работа заключается в следующем:
Разработка отчёта:
На входе:
1) XML-документ(ы) сложной структуры (всегда одной и той же, т.е. после первоначального вникания она становится ясной).
2) Пример будущего отчёта (обычно в RTF, или просто картинкой), плюс возможно описания динамического поведения (например, автопересчёт значений при редактировании и т.п.)
На выходе:
XLST-шаблон, генерирующий по каждому из XML-документов HTML-отчёт, выглядящий и ведущий себя соответственно примеру отчёта.
Написанный вами XSLT в реальной среде будет выполняться внутри сторонней программы на некоем встроенном движке, в целом аналогичном движку, встроенному в MS Visual Studio.
Полученный HTML — показываться в IE6/IE7/IE8.
Ставка — 200 руб/час.
Первоначальная оценка каждой задачи согласовывается между нами и исполнителем.
После согласования, превышение оценки допускается, если исполнитель может дать адекватное объяснение причины (например, "срок надо увеличить, т.к. данное изменение А потребовало поменять ещё и Б и В, что не было учтено").
Реально объём задач — порядка 30 часов в месяц, т.е. это подработка, которая может приносить порядка 6 000 р/мес.
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