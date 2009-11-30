Сделать отображение менюшки нестандартным шрифтом

Веб-программированиеЗакрыт6 заявок154 просмотра
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Чтобы во всех браузерах и везде этот шрифт отображался и не как картинка а шрифтом

шрифт калиграфический

14 лет назад
yakooobin
42 годаКазахстан
16 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
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