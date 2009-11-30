Сделать отображение менюшки нестандартным шрифтом

Требуется создание модуля на базе модуля статей или новостей. Обязательно знание данной CMS. Предложения по ценам, срокам пишите здесь, либо в Icq 313351038. С уважением.
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Чтобы во всех браузерах и везде этот шрифт отображался и не как картинка а шрифтом
шрифт калиграфический
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