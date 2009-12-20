Доработка или создание модуля (Danneo 0.53)

$100
Веб-программированиеЗавершен2 заявки155 просмотров
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Требуется создание модуля на базе модуля статей или новостей. Обязательно знание данной CMS. Предложения по ценам, срокам пишите здесь, либо в Icq 313351038. С уважением.

14 лет назад
AlexanderT
Александр 
51 годРоссия
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад
Выбранный исполнитель
kmvtut
60 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад
14 лет назад
$100
3 дня
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