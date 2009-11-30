Сайт с каталогом и поиском на Joomla

Веб-программированиеЗакрыт10 заявок266 просмотров
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Добрый день, коллеги!

Параметры задачи немного изменились.

Требуется разработать функционал один в один как на www.mesir.ru (каталог, система поиска, возможность заливки, редактирования информации о новых объектах).

Дизайн и верстка — наша.

Прошу писать свои вопросы, предложения и сроки.

Спасибо!

Joomla
14 лет назад
renomer
Шалин 
39 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад