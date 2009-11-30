Нужен готовый флеш движок

Веб-программированиеЗакрыт4 заявки173 просмотра
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Нужен готовый флешь движок.

С разделами музыки, фото, видео (загрузка уже с отконвектированых flv файлов), с возможностью создания текстовых страниц, гостевой книгой, обратной связи. Грубо говоря движок нужен под персональный сайт с админкой, адаптированный под русский язык. Вот есть бесплатный движок галереи как в пример: www.rimsk.info . Жду Ваших предложений.

14 лет назад
hosting
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад
12 отзывов