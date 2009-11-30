Очередная проблема с кодировкой :(

Веб-программированиеЗавершен12 заявок198 просмотров
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Проблема с кодировкой после переноса сайта на хостинг .

14 лет назад
Shevcov
Богдан 
49 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад
12 отзывов
Выбранный исполнитель
nick_roark
Рорк 
40 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад
2 отзыва
14 лет назад
$5
1 день
Сделал все быстро и качественно. Дал много полезных советов. Отличный веблансер. Теперь только к Николаю.
Приятно пообщались в процессе устранения проблемы переноса MySql-дампа. Богдан оставил приятное впечатление в качестве заказчика. Желаю ему успехов и удачи.
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