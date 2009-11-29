Требуется модификация ShopScript Premium

Планируется Модификация ShopScript Premium.

Что именно -

1) установка корзины на Ajax

пример: shop.softway.ru

Как должно работать -

открываться, вобщемто так же, но после нажатия кнопки оформить, посетитель попадает обратно на стандартные страницы магазина где продолжается оформление.

2) переделка бокового меню, скорее всего на javascript, точно не аякс.

Как должно работать -

Во первых, подкатегории раскрываются без перезагрузки при нажатии изображения расположенного слева от категории, напр.,крестик; при нажатии просто на категорию попадаем в соответствующий раздел.

Во вторых, при активации категории или подкатегории, эта категория оказывается на самом верху меню в раскрытом виде, то есть видны подкатегории.

пример: pood.rahvaraamat.ee ( меню там слева столбик под надписью "amatud" - маленьким красным шрифтом )

3) Вывод спец предложений или новинок или неважно как это назвать.

Например, у меня есть спецпредложения, они выводятся на главной странице( по 3 шт. превьюшка, заголовок, цена.)

Как должно работать -

В каждой категории должны выводиться свои спецпредложения, заходишь в финский язык, а там только отобранные для этого раздела категории, может и для подкатегорий(словари финского языка) тоже свои спец предложения, если логика решения одна. )

Выбор товаров для отображения в каждом разделе производится в аминке, например в окне редактирования категории.

Жду ваших предложений и замечаний.

C уважением, Валерий.

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