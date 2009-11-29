Требуется модификация ShopScript Premium

Сейчас меню отображается как <ул> унордеред лист а нужно сделать его dhtml/css ili JS (выпадающее меню) как на фото . меню ето модуль(artcats) в Joomla CMS. возможны и другие варианты но нужен результат как на фото. нужно ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Планируется Модификация ShopScript Premium.
Что именно -
1) установка корзины на Ajax
пример: shop.softway.ru
Как должно работать -
открываться, вобщемто так же, но после нажатия кнопки оформить, посетитель попадает обратно на стандартные страницы магазина где продолжается оформление.
2) переделка бокового меню, скорее всего на javascript, точно не аякс.
Как должно работать -
Во первых, подкатегории раскрываются без перезагрузки при нажатии изображения расположенного слева от категории, напр.,крестик; при нажатии просто на категорию попадаем в соответствующий раздел.
Во вторых, при активации категории или подкатегории, эта категория оказывается на самом верху меню в раскрытом виде, то есть видны подкатегории.
пример: pood.rahvaraamat.ee ( меню там слева столбик под надписью "amatud" - маленьким красным шрифтом )
3) Вывод спец предложений или новинок или неважно как это назвать.
Например, у меня есть спецпредложения, они выводятся на главной странице( по 3 шт. превьюшка, заголовок, цена.)
Как должно работать -
В каждой категории должны выводиться свои спецпредложения, заходишь в финский язык, а там только отобранные для этого раздела категории, может и для подкатегорий(словари финского языка) тоже свои спец предложения, если логика решения одна. )
Выбор товаров для отображения в каждом разделе производится в аминке, например в окне редактирования категории.
Жду ваших предложений и замечаний.
C уважением, Валерий.
- Похожие заказы
- Веб-программирование1 исполнительЗавершен14 лет назад
Нужно сделать возможность добавлять фотографии ко всем модулям, точно также, как DLE. Точнее: добавляется фотография именно к этой новости в нужную дату и только она видна при редактировании. Можно добавлять по одной, а можно сразу кучей. ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт14 лет назад
Сайт на Joomla. Надо сделать поиск примерно как здесь http://www.kv.ee/. Форм должно быть 5 (а не 8 как на этом сайте). Детальная информация на электронный адрес.Закрыт14 лет назад
- $50
Стоит форум phpbb 3.0.6 На нём стоит ajax мод mChat. Чат также используется для уведомления пользователей о новых сообщениях на форуме. Нужно сделать так, чтобы уведомления о сообщениях из закрытых для гостей и обычных пользователей не попадали в ...Завершен14 лет назад
Здравствуйте, есть Joomla 1.5.11 + VirtueMart 1.1.3 нужно прикрутить систему оплаты Web-manyЗавершен14 лет назад
Прошу помочь знающих людей, есть проблема нужно сол запросом сделать замену в бд некоторых слов вот сам запрос замены слона на мое слово или любого другого выражения проблема в том что я хочу заменить кусок текста из ...Завершен14 лет назад
Нужно доделать тему оформления сайта или просто объяснить пару моментов.Веб-программирование2 заявкиЗакрыт14 лет назад
- $300
Добрый день! Вкратце. Необходимо разработать серверную часть проекта. Основные задачи: 1. Получить и обработать запрос от внешнего сервера. Под внешним сервером понимается приложение Вконтакте. 2. Обработать запрос, провести по нему поиск по 3-4 таблицам БД MySql. ...Веб-программирование9 заявокЗакрыт14 лет назад
На сайте есть три колонки, необходимо чтобы они были зафиксированы на своем месте. При изменении размера браузера они разъезжаются! оплата сразуЗавершен14 лет назад
- $5
Нужно внести легкое изменение в htaccess и сделать на пхп редирект для указанных урлов.Веб-программирование8 заявокЗакрыт14 лет назад