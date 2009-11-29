Требуется модификация ShopScript Premium

Веб-программированиеЗакрыт2 заявки164 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Планируется Модификация ShopScript Premium.

Что именно -

1) установка корзины на Ajax

пример: shop.softway.ru

Как должно работать -

открываться, вобщемто так же, но после нажатия кнопки оформить, посетитель попадает обратно на стандартные страницы магазина где продолжается оформление.

2) переделка бокового меню, скорее всего на javascript, точно не аякс.

Как должно работать -

Во первых, подкатегории раскрываются без перезагрузки при нажатии изображения расположенного слева от категории, напр.,крестик; при нажатии просто на категорию попадаем в соответствующий раздел.

Во вторых, при активации категории или подкатегории, эта категория оказывается на самом верху меню в раскрытом виде, то есть видны подкатегории.

пример: pood.rahvaraamat.ee ( меню там слева столбик под надписью "amatud" - маленьким красным шрифтом )

3) Вывод спец предложений или новинок или неважно как это назвать.

Например, у меня есть спецпредложения, они выводятся на главной странице( по 3 шт. превьюшка, заголовок, цена.)

Как должно работать -

В каждой категории должны выводиться свои спецпредложения, заходишь в финский язык, а там только отобранные для этого раздела категории, может и для подкатегорий(словари финского языка) тоже свои спец предложения, если логика решения одна. )

Выбор товаров для отображения в каждом разделе производится в аминке, например в окне редактирования категории.

Жду ваших предложений и замечаний.

C уважением, Валерий.

[email protected]

14 лет назад
bukinist_
Букинист 
57 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад
  • Похожие заказы

  • Сделать выпадающее меню dhtml/css ili JS.

    Сейчас меню отображается как &lt;ул&gt; унордеред лист а нужно сделать его dhtml/css ili JS (выпадающее меню) как на фото . меню ето модуль(artcats) в Joomla CMS. возможны и другие варианты но нужен результат как на фото. нужно ...

    HTMLCSS
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Сделать хак для CMS Danneo

    Нужно сделать возможность добавлять фотографии ко всем модулям, точно также, как DLE. Точнее: добавляется фотография именно к этой новости в нужную дату и только она видна при редактировании. Можно добавлять по одной, а можно сразу кучей. ...

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Доработать mchat

    $50

    Стоит форум phpbb 3.0.6 На нём стоит ajax мод mChat. Чат также используется для уведомления пользователей о новых сообщениях на форуме. Нужно сделать так, чтобы уведомления о сообщениях из закрытых для гостей и обычных пользователей не попадали в ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Помощь в phpMyAdmin сол запрос

    Прошу помочь знающих людей, есть проблема нужно сол запросом сделать замену в бд некоторых слов вот сам запрос замены слона на мое слово или любого другого выражения проблема в том что я хочу заменить кусок текста из ...

    PHP
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Php + mysql

    $300

    Добрый день! Вкратце. Необходимо разработать серверную часть проекта. Основные задачи: 1. Получить и обработать запрос от внешнего сервера. Под внешним сервером понимается приложение Вконтакте. 2. Обработать запрос, провести по нему поиск по 3-4 таблицам БД MySql. ...

    PHPMySQL
    Веб-программирование9 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Нужна помощь по CSS

    На сайте есть три колонки, необходимо чтобы они были зафиксированы на своем месте. При изменении размера браузера они разъезжаются! оплата сразу

    CSS
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад