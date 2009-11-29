Помощь в phpMyAdmin сол запрос

Прошу помочь знающих людей, есть проблема

нужно сол запросом сделать замену в бд некоторых слов вот сам запрос замены слона на мое слово или любого другого выражения

проблема в том что я хочу заменить кусок текста из бд, а в этом куске текста содержаться двойные кавычьки " и запрос непроисходит удачьно выводит что затронуто строк 0 и это все иза этих кавычек в заменяемом тексте, подскажите как эти кавычьки экранировать " чтобы запрос прошол успешно. ВОТ САМ ЗАПРОС

UPDATE `jos_content` SET `introtext` = replace(`introtext`,'target="_blank"> "','rel="nofollow" target="_blank"> "');

и мешают привисти этот запрос в исполнение двойные кавычьки " если без кавычек то функция работает чудесно.