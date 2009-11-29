Помощь в phpMyAdmin сол запрос

Сейчас меню отображается как <ул> унордеред лист а нужно сделать его dhtml/css ili JS (выпадающее меню) как на фото . меню ето модуль(artcats) в Joomla CMS. возможны и другие варианты но нужен результат как на фото. нужно ...
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Прошу помочь знающих людей, есть проблема
нужно сол запросом сделать замену в бд некоторых слов вот сам запрос замены слона на мое слово или любого другого выражения
проблема в том что я хочу заменить кусок текста из бд, а в этом куске текста содержаться двойные кавычьки " и запрос непроисходит удачьно выводит что затронуто строк 0 и это все иза этих кавычек в заменяемом тексте, подскажите как эти кавычьки экранировать " чтобы запрос прошол успешно. ВОТ САМ ЗАПРОС
UPDATE `jos_content` SET `introtext` = replace(`introtext`,'target="_blank">"','rel="nofollow" target="_blank">"');
и мешают привисти этот запрос в исполнение двойные кавычьки " если без кавычек то функция работает чудесно.
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