Помощь в phpMyAdmin сол запрос

Веб-программированиеЗавершен4 заявки249 просмотров
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Прошу помочь знающих людей, есть проблема

нужно сол запросом сделать замену в бд некоторых слов вот сам запрос замены слона на мое слово или любого другого выражения

проблема в том что я хочу заменить кусок текста из бд, а в этом куске текста содержаться двойные кавычьки " и запрос непроисходит удачьно выводит что затронуто строк 0 и это все иза этих кавычек в заменяемом тексте, подскажите как эти кавычьки экранировать " чтобы запрос прошол успешно. ВОТ САМ ЗАПРОС

UPDATE `jos_content` SET `introtext` = replace(`introtext`,'target="_blank">"','rel="nofollow" target="_blank">"');

и мешают привисти этот запрос в исполнение двойные кавычьки " если без кавычек то функция работает чудесно.

PHP
14 лет назад
kiseller
58 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад
Выбранный исполнитель
nick_roark
Рорк 
40 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад
2 отзыва
14 лет назад
$1
1 день
Спасибо человек помог очень оперативно, хорошо разбераеться с sql базами данных, умеет оформлять выборки из базы и запросы к sql, обращайтесь он поможет решить проблему.