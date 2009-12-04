Joomla исправить некоторые штуковины.

Необходимо: 1. Сделать поле Дети, вписанные в ваш паспорт и путешествующие с вами: формы "Визы в Россию" по аналогии с: http://www.visatorussia.org/ru/russianvisa.nsf/tourist_visa_support.html для всех 4-х языковых версий 2. Сделать перевод функциональных кнопок во всех 4-х формах ...
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Добрый вечер. Люди разбирающиеся в Joomla, нужно срочно (!) настроить некоторые мелочи на сайте pauseMag.ru
- Поправить меню
- Создать разделы и категории
- Настроить каждый раздел по единому шаблону (как на главной)
- Опубликовать в каждом разделе по 2 материала (предоставляется), чтобы дальше можно было бы добавлять по вашему образцу.
Оплата по факту, Web Money, в рубля – 310.
Опыт работы – обязателен.
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