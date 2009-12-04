Joomla исправить некоторые штуковины.

$50
Веб-программированиеЗавершен13 заявок263 просмотра
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Добрый вечер. Люди разбирающиеся в Joomla, нужно срочно (!) настроить некоторые мелочи на сайте pauseMag.ru

- Поправить меню

- Создать разделы и категории

- Настроить каждый раздел по единому шаблону (как на главной)

- Опубликовать в каждом разделе по 2 материала (предоставляется), чтобы дальше можно было бы добавлять по вашему образцу.

Оплата по факту, Web Money, в рубля – 310.

Опыт работы – обязателен.

Joomla
14 лет назад
mar00n
NaN лет
17 лет в сервисе
Был
14 лет назад
Выбранный исполнитель
uzer
36 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
26 минут назад
14 лет назад
$10
1 день
Выполнил работу в оговоренный срок. По мере выполнения никаких разногласий не наблюдалось. В общем, приятно иметь дело :)
Отличный заказчик, по заданию все четко, по оплате так же нет проблем.