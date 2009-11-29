Нужен скрипт датинга , с активацией анкет по смс

Веб-программированиеЗакрыт3 заявки141 просмотр
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Нужен скрипт знакомств с активацией анкет по смс, желательно без аякса и джава, примерно вот такой _http://lifemeet24.com.

Готовые решения приветствуются .)

14 лет назад
kill
40 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад
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