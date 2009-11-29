Новый компонент для Joomla

Здравствуйте! Нужно настроить плагин на WP что бы все работало, так же как и на оригинальном сайте. Вот сам сайт 18.vosxod.z8.ru А вот оригинал gorillathemes точка com слеш smooth. Оплата только после того как будет проверена работа. Пишите сроки ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Планирую создать сайт на Joomla. Хотелось бы сделать связь с sipnet.ru т.е. создать ссылки на него... авторегистрацию...
В общем такая вещь должна быть - при регистрации на моем сайте - пользователь автоматом проходит регистрацию на сипнет. на моем сайте в личном кабинете юзер может спокойно использовать все возможности кабинета в сипнете.....
регистрация на сипнет проходит через мою реферальную ссылку. Ну вот примерно так. Все должно быть ну очень красиво выполнено.
Для того, кто сможет все красиво и грамотно реализовать - со временем буду давать новые заказы.
Сразу говорю пока интересуют цены и сроки.
Выбирать за два дня поспешно исполнителя не собираюсь. Это будет очень очень подробный отбор претендентов.
Всем спасибо за внимание.
Обязательно оставляйте предложения в проекте.
Если кто то не оставляет предложение тут - автомат записывую в категорию невнимательных
ВСЕМ УДАЧИ!
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