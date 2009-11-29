Новый компонент для Joomla

Веб-программированиеЗакрыт2 заявки233 просмотра
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Планирую создать сайт на Joomla. Хотелось бы сделать связь с sipnet.ru т.е. создать ссылки на него... авторегистрацию...

В общем такая вещь должна быть - при регистрации на моем сайте - пользователь автоматом проходит регистрацию на сипнет. на моем сайте в личном кабинете юзер может спокойно использовать все возможности кабинета в сипнете.....

регистрация на сипнет проходит через мою реферальную ссылку. Ну вот примерно так. Все должно быть ну очень красиво выполнено.

Для того, кто сможет все красиво и грамотно реализовать - со временем буду давать новые заказы.

Сразу говорю пока интересуют цены и сроки.

Выбирать за два дня поспешно исполнителя не собираюсь. Это будет очень очень подробный отбор претендентов.

Всем спасибо за внимание.

Обязательно оставляйте предложения в проекте.

Если кто то не оставляет предложение тут - автомат записывую в категорию невнимательных

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Joomla
14 лет назад
Lyubava
Любава 
37 летРоссия
17 лет в сервисе
Была
7 лет назад
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