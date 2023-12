Срочно помочь с установкой кода sape на vbulletin

Друзья, проблема следующая:

Вчера перенес сайт с одного аккаунта на другой в сапе. Хеш код в global.php и папку конечно же сменил на новую - но так и ни сего не получается, сапа пишет на всех страницах ерроры, а сайт не работает и выдает такую ошибку:

Warning: require_once([path]/54b5edffbeec966e213903**********/sape.php) [function.require-once]: failed to open stream: No such file or directory in [path]/global.php(404) : eval()'d code on line 2

Fatal error: require_once() [function.require]: Failed opening required '/home/hop/public_html/мой сайт.ru/54b5edffbeec966e21390************/sape.php' (include_path='.:/usr/lib/php:/usr/local/lib/php') in /home/hop/public_html/мойсайт.ru/global.php(404) : eval()'d code on line 2

Сделать это нужно быстро, т.к. сайт уже пол дня не работает...

Кто меньше попросит - тот и будит меня консультировать...