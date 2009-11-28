Оптимизировать сайт на Joomla

Веб-программированиеЗакрыт1 заявка91 просмотр
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Нужно оптимизировать работу сайта www.cinema-soft.ru. (сайт написан на Joomla)

Сайт ещё не заполнен, но мне не нравиться как он загружаеться, соот-но оптимизировать требуеться под:

IE8 , Оперу, Mozilla Firefox.

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Joomla
14 лет назад
Boss3D
41 годРоссия
18 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад