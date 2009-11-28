Оптимизировать сайт на Joomla

Нужно оптимизировать работу сайта www.cinema-soft.ru. (сайт написан на Joomla)

Сайт ещё не заполнен, но мне не нравиться как он загружаеться, соот-но оптимизировать требуеться под:

IE8 , Оперу, Mozilla Firefox.

Жду от вас СРОКИ И ЦЕНЫ!