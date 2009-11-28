Оптимизировать сайт на Joomla

Необходимо создание каталога ресторанов на опенсоурсе системе. В каталоге необходима мультикатегорийность, настраиваемые поля , автоматическая привязка ресторана к карте гугл, фотогалерея, отзывы, и другое. Предоплата или сделка без риска.
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Нужно оптимизировать работу сайта www.cinema-soft.ru. (сайт написан на Joomla)
Сайт ещё не заполнен, но мне не нравиться как он загружаеться, соот-но оптимизировать требуеться под:
IE8 , Оперу, Mozilla Firefox.
Жду от вас СРОКИ И ЦЕНЫ!
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