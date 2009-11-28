Необходимо создание каталога ресторанов города

Веб-программированиеЗакрыт13 заявок205 просмотров
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Необходимо создание каталога ресторанов на опенсоурсе системе.

В каталоге необходима мультикатегорийность, настраиваемые поля , автоматическая привязка ресторана к карте гугл,

фотогалерея, отзывы, и другое.

Предоплата или сделка без риска.

14 лет назад
alex_sib
37 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
3 года назад