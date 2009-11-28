Модернизация Интернет магазина

$1500
Веб-программированиеЗакрыт3 заявки236 просмотров
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- требуется несколько дизайнов на web 2.0

- создание и правка скриптов (см.ТЗ)

- все изменения не должны затронуть базу,структуру сайта и seo компоненты

- потребуется умение копаться в чужом коде,сайт на cms joomla и сложная связь базы с сайтами-сателлитами

- умение тестить результат на все возможные варианты ошибок

- мы ищем не на разовую работу,а постоянного программиста для обслуживания нескольких сайтов.

14 лет назад
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39 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
14 лет назад
18 отзывов(-2)