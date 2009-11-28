Модернизация Интернет магазина

Подправить thickbox (jquery) для сайта ps. москва, питер - просьба не тревожить )
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
- требуется несколько дизайнов на web 2.0
- создание и правка скриптов (см.ТЗ)
- все изменения не должны затронуть базу,структуру сайта и seo компоненты
- потребуется умение копаться в чужом коде,сайт на cms joomla и сложная связь базы с сайтами-сателлитами
- умение тестить результат на все возможные варианты ошибок
- мы ищем не на разовую работу,а постоянного программиста для обслуживания нескольких сайтов.
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