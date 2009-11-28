Простая флеш-заставка

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$25
Веб-программированиеЗакрыт4 заявки216 просмотров
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Разрешение: ширина 400, высота 200

нужно три картинки(png) как-то "перевертывать"(красиво и минималистически, т.е. без каких-то дешевых спецэффектоа и т.п.).

картинки мои(элементы жизни людей).

покажите аналог - если понравится пришлю картинки и куплю.

нужно сегодня в течении 5-6 часов

14 лет назад
adocisua
39 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
9 лет назад
Выбранный исполнитель
AuthenticReality
Алексей 
33 годаМолдова
14 лет в сервисе
Был
7 лет назад
14 лет назад
$15
1 день