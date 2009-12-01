PHP. Помощь по Drupal.

$20
Веб-программированиеЗавершен1 заявка436 просмотров
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Необходима помощь по CMS Drupal в плане PHP.

Проект приватный для Оноприенко Максима.

Разовая работа.

Стоимость 20 уе.

Сроки 3 дня.

PHPDrupal
14 лет назад
hiberok
37 летПольша
15 лет в сервисе
онлайн
Выбранный исполнитель
maksushkin
Максим 
35 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
8 лет назад
14 лет назад
$20
2 дня
Ответственный исполнитель! Помог, сделал все как требовалось, дал исчерпывающие консультации. Настоящий специалист в Drupal. Всем советую сотрудничать с Максимом!
Надёжный работодатель! Оплата сразу-же! Всем советую!