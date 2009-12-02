Добавить AJAX для логин формы

Republisher - скрипт для парсинга постов с помощью RSS. Он постит на указаный блог, нужно чтобы перед тем как отправлять контент на блог он прогонял текст через синонимайзер СССР. Ознакомится со скриптами можно тут: СССР http://blogka.ru/ republisher http://republisher.ru/