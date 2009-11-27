Модуль для DLE

Веб-программированиеЗакрыт1 заявка160 просмотров
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Здравствуйте, нужно сделать так что бы новость в DLE имела как бы подкатегории, вот пример. Есть фильм (к примеру ссылка site.ru/1-sumerki.htm), первая часть обычная (стандартная ДЛЕшная), ну там описание к новости, доп. поля № 1 и 2 используються, а если кликнуть "скачать" то ссылка изменяеться на "site.ru/skachat-sumerki.htm" и используються доп. поля № 3, 4. Надеюсь доступно объяснил)

14 лет назад
crouser
34 годаУкраина
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад
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