Создать генератор анимации/аватаров/фото в рамочку

Веб-программированиеЗакрыт3 заявки146 просмотров
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Необходимо создать следующие генераторы:

- ГЕНЕРАТОР АНИМАЦИИ

Пример: http://blingee.com/blingee/upload_base?i=

- ГЕНЕРАТОР БЛЕСТЯЩЕГО ТЕКСТА, НАДПИСЕЙ

Пример: http://www.pyzam.com/toys/view/glittertext

http://www.crazyprofile.com/glitters/generate-glittertext.asp

http://www.crazyprofile.com/animated/animated_handwriting.asp

- ГЕНЕРАТОР АВАТАРОВ

Пример: http://gifr.ru/

- ГЕНЕРАТОР АВАТАРОВ ВКОНТАКТЕ

Пример: www.miravatar.ru

www.avamaster.ru

www.fortherich.ru

www.avapic.ru

- ГЕНЕРАТОР ШАБЛОНОВ/ФОТО В РАМОЧКУ

Пример: www.vramke.ru

www.picjoke.ru

www.magmypic.com

www.effmypic.com

Также вы можете просмотреть вышеуказанные сайты и предложить свои идеи.

- желателен человек с опытом работы в подобных проектах

- желателен один исполнитель, поэтапная работа и оплата, однако рассматриваются также другие варианты

- часть своей работы можете передавать мне

Пишите что именно из вышеперечисленного вы можете сделать и стоимость, всё обсудим!

14 лет назад
Catrina
37 летРоссия
14 лет в сервисе
Была
13 лет назад
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