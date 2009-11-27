Создание подписи во Flash

Итак, здесь нужна не конкретная работа, а консультация специалиста.

Есть готовые флэш-приложеия и флэш-мувики, как правило они в .swf, но есть .ехе и . flv.

Необходимо сделать так, чтобы на всех его кадрах, если это приложение и на протяжении всего флэш-видео была определённая надпись.

От вас требуется:

Написать конкретно как это сделать, т.е. создать подробную инструкцию (в какой программе, что открыть, куда нажать, что и куда вставлять), можно инструкцию в виде видео. Нужна инструкция, потому что мувик будет не один, а много.

Необходимо, чтобы надпись была не только во время просмотра этого флэш на сайте, но и после скачивания на локальную машину пользователя

Написать сколько по времени займёт тот или иной способ для создания надписи в одном флэш-приложении или флэш-видео

Предложить инструкцию нужно для наименее время-затратного способа.

Вывод готовой флэшки будет на сайте, поэтому, если есть возможность вывести каким-то образом посредством серверных скриптов (т.е. исходная флэшка будет находится, где-нибудь на ФТП, и потом подгружаться), то можно также указать и этот вариант.

Бюджет 3 долл.