Создание подписи во Flash

Веб-программированиеЗавершен5 заявок189 просмотров
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Итак, здесь нужна не конкретная работа, а консультация специалиста.

Есть готовые флэш-приложеия и флэш-мувики, как правило они в .swf, но есть .ехе и . flv.

Необходимо сделать так, чтобы на всех его кадрах, если это приложение и на протяжении всего флэш-видео была определённая надпись.

От вас требуется:

Написать конкретно как это сделать, т.е. создать подробную инструкцию (в какой программе, что открыть, куда нажать, что и куда вставлять), можно инструкцию в виде видео. Нужна инструкция, потому что мувик будет не один, а много.

Необходимо, чтобы надпись была не только во время просмотра этого флэш на сайте, но и после скачивания на локальную машину пользователя

Написать сколько по времени займёт тот или иной способ для создания надписи в одном флэш-приложении или флэш-видео

Предложить инструкцию нужно для наименее время-затратного способа.

Вывод готовой флэшки будет на сайте, поэтому, если есть возможность вывести каким-то образом посредством серверных скриптов (т.е. исходная флэшка будет находится, где-нибудь на ФТП, и потом подгружаться), то можно также указать и этот вариант.

Бюджет 3 долл.

14 лет назад
rastamakc
Максим 
41 годРоссия
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранные исполнители
pitoniys
Igor Kalinin 
36 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад
14 лет назад
$5
1 день
Игорь ощутимо помог в данном проекте. Так как проект этот консультационный, то Игорь дал очень развёрнутый и понятный ответ как мне решить мою задачу. Его предложение оказалось рабочим и простым, что очень важно при нехватке времени. Ответ Игоря показал его высокий профессионализм в этой области разработок. Рекомендую данного исполнителя, как грамотного специалиста в области Flash.
somet1mes
Максим 
31 годУкраина
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад
2 отзыва(-1)
14 лет назад
$3
1 день
Пару слов о том, как я начал работать с Максимом. Мне нужна была консультация и инструкция по данному проекту. Максим дал совет и ОЧЕНЬ кратко написал как это сделать. Я сразу оплатил его услугу, но времени, чтобы проверить у меня не было - я расчитывал на его порядочность. Позже я решил воспользоваться его инструкцией, но к сожалению она оказалась нерабочей. Я попросил Максима исправить её или вернуть деньги, он согласился исправить и прислать рабочий вариант. В течении нескольких дней он кормил меня завтраками, обещая сделать, но в итоге так и не сделал, и не вернул деньги. Я крайне недоволен работой с данным исполнителем. Данный фрилансер, как показал этот случай, очень безответственен, непрофессионален и непорядочен. Никому не желаю работать с данным исполнителем или быть предельно осторожным при работе с ним.
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