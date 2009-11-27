Не работает JavaScript по нажатию на флешку

Доброго времени. Требуется не дорогое создание шаблона ДЛЕ. Создать нужно в чёткости по картинкам что прикрепил. Сразу пишите цену, это важно. исходники есть. Пишите 494430057
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
http://www.zamokk.ru/config/hueppe_config_step_1.php
1) Выберите категорию в первой колонке
2) Выберите форму установки во второй колонке
в третьей колонке нажимаю по флешке - в FF и IE работает JS событие, в Опере и Сафари не работает.
Нужно сделать, чтобы работало в Опере и Сафари.
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