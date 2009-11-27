Не работает JavaScript по нажатию на флешку

http://www.zamokk.ru/config/hueppe_config_step_1.php

1) Выберите категорию в первой колонке

2) Выберите форму установки во второй колонке

в третьей колонке нажимаю по флешке - в FF и IE работает JS событие, в Опере и Сафари не работает.

Нужно сделать, чтобы работало в Опере и Сафари.