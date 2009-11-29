Вернуть стандартный компонент Joomla - com_content

Веб-программированиеЗавершен6 заявок245 просмотров
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По ошибке, сотрудница удалила стандартный компонентJoomla, а именно каталог статей (новости) - com_content

Удалила только в админке. Я понимаю что восстановить его просто, но как, понять не могу...

Кто может помочь? Сайт на локалхосте, работы на 5 минут)

предложения скрыты

Joomla
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Все замечательно