Создание структуры сайта.

Разработка PHP скриптов (опыт роботы более 1-го года)

Верстка HTML (опыт роботы более 1-го года)

Неплохие знание Photoshop, Corel Draw (графикой не занимаюсь, только программирование)

Установка и настройка любой CMS (взависимост от CMS время установки разное в связи с спецификой каждой из них, но зачастую от часа до двух дней максимум)