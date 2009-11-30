Magnum

Виталий Магнум Magnum

 
39 летУкраина/Конотоп
18 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад

Создание структуры сайта.

Разработка PHP скриптов (опыт роботы более 1-го года)

Верстка HTML (опыт роботы более 1-го года)

Неплохие знание Photoshop, Corel Draw (графикой не занимаюсь, только программирование)

Установка и настройка любой CMS (взависимост от CMS время установки разное в связи с спецификой каждой из них, но зачастую от часа до двух дней максимум)

PHPHTMLСайт на PHP
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Vitkus
45 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
$20
10 баллов
14 лет назад
Вернуть стандартный компонент Joomla - com_content
Очень качественно и доступным языком проконсультировал. Всё началось с простого вопроса, а закончилось полноценной многочасовой консультацией по модулям и компонентам Joomla. Большое спасибо! Очень толковый специалист, рекомендую!
Все замечательно
Ответный отзыв
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