Создание структуры сайта.
Разработка PHP скриптов (опыт роботы более 1-го года)
Верстка HTML (опыт роботы более 1-го года)
Неплохие знание Photoshop, Corel Draw (графикой не занимаюсь, только программирование)
Установка и настройка любой CMS (взависимост от CMS время установки разное в связи с спецификой каждой из них, но зачастую от часа до двух дней максимум)
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Отзывы заказчиков
$20
10 баллов
14 лет назад
Очень качественно и доступным языком проконсультировал. Всё началось с простого вопроса, а закончилось полноценной многочасовой консультацией по модулям и компонентам Joomla. Большое спасибо! Очень толковый специалист, рекомендую!
Ответный отзыв
Все замечательно
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