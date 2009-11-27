Проблема с кодировкой Chrono Form Joomla 1.5

$50
Веб-программированиеЗавершен1 заявка124 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Проблема с кодировкой Chrono Form Joomla 1.5

ICQ 413134503

Joomla
14 лет назад
Shevcov
Богдан 
49 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад
12 отзывов
Выбранный исполнитель
psd2html-su
38 летМолдова
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад
14 лет назад
$15
1 день
Отлично пороботал , зделал все за 1 минутку . Неожыдал такого хоршого рещультата . Рекомендую !