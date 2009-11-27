Нужна прокрутка горизонтальная не флеш! Фотографии из запроса формируются в массив: фото, титл новости. по краям стрелки. Фон у фотографий черный, изображения 150х150px, фон всей прокрутки красный. У фото белая рамка. Ширина 100%, т.к. шаблон ...
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Проблема с кодировкой Chrono Form Joomla 1.5
ICQ 413134503
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