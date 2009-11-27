Полоса прокрутки фоток

Нужна прокрутка горизонтальная не флеш! Фотографии из запроса формируются в массив: фото, титл новости. по краям стрелки. Фон у фотографий черный, изображения 150х150px, фон всей прокрутки красный. У фото белая рамка. Ширина 100%, т.к. шаблон резиновый.

Запрос на вывод в скрипте интегрирую сам. Фоток примерно 30 штук. Также, нужно учесть нормальную работу во всех браузерах.

Как вариант, прикрепляю пример, где уже все готово, но есть проблема в JS - где-то работает, где-то нет.

Прокрутка должна устанавливаться в любую часть сайта.

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