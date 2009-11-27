Приватный проект для Tkachenko

$50
Веб-программированиеЗакрыт2 заявки146 просмотров
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Создание парсера с http://www.keezmovies.com/ Который должен вытаскивать прямые ссылки .flv вставлять их в макетный код подготовленного плеера и публиковать на сайте. Так же необходимо брать картинку и продолжительность ролика.

14 лет назад
b32un
37 летИзраиль
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад