Написать php цикл с простым sql запросом

Есть таблица, в ней 4 поля: 3 текствовых и одно числовое. В в 1-ом текством поле есть текст, в 2-ух других его нет.

Необходимо написать такой цикл, чтобы он пробежался по всем записям и добавил текст из одного поля в 2 других. Текст никак редактировать не надо, просто скопировать.

Чтобы было понятнее - пример.

Было:

__id__|__text1_______________|__text2______________|__text3______________|

___1 _| Какой либо текст______|____________________|_____________________|

____2_| Еще текст____________|_____________________|_____________________|

Должно быть:

__id__|__text1_______________|__text2______________|__text3______________|

___1 _| Какой либо текст______| Какой либо текст_____| Какой либо текст_____|

____2_| Еще текст____________| Еще текст___________|Еще текст___________|

Записей около 3000 и число растет, т.е. скрипт должен запускаться по крону и делать операции с каким нибудь таймаутом, чтобы серевер не перегрузить.

И еще хорошо бы как-то определять, что текст в поле text2 уже есть эту запись можно пропустить.