Поправить кодировку

Нужен парсер видео для дле с таких сайтов как типа xvideos, redtube Что бы граббил видео с нескольких сайтов но не прямую ссылку а embed код. Подробности обсудим после.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
При переносе сайта на новый хостинг слетела кодировка. Надо починить.
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