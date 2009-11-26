Доработки для UMI CMS

Добрый день!

Мне нужен человек который на ты с UMI CMS и может доработать для нее модуль. Краткое ТЗ в прикрепленном файле. Если этого не достаточно для того чтобы определить сроки и бюджет и начать работать, задавайте вопросы, буду детализировать.