Переделка шаблона joomla

$5
Веб-программированиеЗакрыт9 заявок181 просмотр
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Требуется переделка шаблона joomla 1.0 на 1.5

оставляйте свои контакты.

Joomla
14 лет назад
sviridov1206
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад
13 отзывов
  • Похожие заказы

  • Внесение изменений в компоненты Битрикс

    Требуются небольшие доработки проекта на Битриксе. Сайт можно просмотреть на: http://www.b-t-m.ru/ Изменения во вложении. Рассматриваются только специалисты Битрикс с сертификатами и наличием отзывов на данном портале. Пожалуйста, обратите внимание, что предложения без указания сроков и стоимости не могут ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    14 лет назад

  • Программирование, обучение

    Ищу себе толкового, с терпением учителя. Который сможет дать мне профессиональные навыки и знания в области программирования. направления создание приложений + работа с базой данных. Язык С++. компилятор по вашему желанию. Мои знания : php ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    14 лет назад

  • Интернет магазин по продаже аккаунтов

    $500

    Требуется разработать движок интернет магазин по продаже аккаунтов (цифровой товар). Примеры магазинов wmaid.com/index.php?s=acc meksikanets.ru Товар цифровой. Ассортимент магазина не большой. Единственно, что товара в наличие много может быть 10-20 тыс. Оплата продукта осуществляется с помощью вебмани. Товар отпускается ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Доработки для UMI CMS

    Добрый день! Мне нужен человек который на ты с UMI CMS и может доработать для нее модуль. Краткое ТЗ в прикрепленном файле. Если этого не достаточно для того чтобы определить сроки и бюджет и начать работать, ...

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Создание калькулятора расстояний

    Необходимо создание аналогичного калькулятора, как здесь http://taximer.ru/po_gorodu.html В конечном итоге это должен быть модуль для Drupal. Пишите свои цены, сроки и контакты. ЗЫ: Предложения скрыты, так что можете смело писать все, что считаете нужным

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Разработка веб-сайта 2.0

    Нужна разработка веб-сайта в стиле Веб 2.0. Попрошу присылать только детальную оценку проекта по модулям. То есть проект разделяется на модули, а по каждому модулю пишется количество требуемых финансовых ресурсов и времени. Если все пройдет успешно возможна ...

    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Модуль оплаты RXBill Payment аукционов PHPProB v6

    $20

    Требуется данный модуль вместе с установкой, чтобы все идеально работало! Либо требуется специалист, который сможет проверить почему не работает установленный данный модуль на сайте и устранить неполадку!

    PHP
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад