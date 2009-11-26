Программирование, обучение

Ищу себе толкового, с терпением учителя. Который сможет дать мне профессиональные навыки и знания в области программирования. направления создание приложений + работа с базой данных. Язык С++. компилятор по вашему желанию. Мои знания : php pascal css html средние. Оплата не большая ... Занятия каждый день в удобное дял вас время после 15,00 . Место учебы – также где для вас удобно, возможно обучаться у вас дома( у меня личный ноут) . Оплата в неделю 1 раз. . С вас опыт программирования, портфолио, контактные данные, как к вам обращаться, предполагаемое количество часов в день которые вы можете мне уделить на обучение предполагаемой стоимости. Также можете связаться со мной по асе 485853533. Обязательно город Чебоксары. Я думаю вам не помешает лишний заработок, который я вам предлагаю. Не большие но все же деньги которые весьма не маленькие ... Спасибо!