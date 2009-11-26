Нужен скрипт для отслеживания почтовых бандеролей.

Веб-программированиеЗакрыт10 заявок209 просмотров
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Я занимаюсь отправкой товаров других людей используя почту России. Нужно сделать админскую часть для всех мой клиентов в которой можно было бы добавлять товары и у каждого товара должен быть список всех заказов для каждого товара. Когда идет отправка товара у клиента нужно вбить номер отправление как только я вбил номер должно быть затравленно письмо что их заказ отправлен и при каждом изменении в отправке товара данный нужно будет брать с сайта www.russianpost.ru снова отправлять клиентам письма что их заказ находится там то там и так до тех пор пока не будет статуса Вручен.

Если есть вопросы пишите либо в личку или на ICQ: 467892805

Цену предложите сами рассмотрю любые варианты.

14 лет назад
art-men
NaN лет
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад
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