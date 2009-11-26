Парсинг инфы из казино

Всем привет, такая задача

есть ряд движков казино из которых нужно тянуть информацию

возьмем для начала движок playtech (на нем вы можете найти примеры казин в гугле не хочу рекламить тут)

собственно на этом движке бывает два типа казино: флешевые и инсталлируемые

траффик шифруется сетевой, так что сниффать бесполезно имхо, хотя может найдете решение

нужно сделать следующее

написать модуль (dll или для delphi) при вызове которого будет сохраняться такая инфа из казино как

1) джекпоты по всем играм (их около 30 кажется или что-то типа того)

2) значения карт в карточных играх при запущенной игре блекджек, покер

новичкам просьба не беспокоиться, со сроками, ценами и предложениями пишите. ждем.

p.s. нацелены на долгосрочное сотрудничество ;)