Система биллинга для сайта по продаже ПО

Я занимаюсь отправкой товаров других людей используя почту России. Нужно сделать админскую часть для всех мой клиентов в которой можно было бы добавлять товары и у каждого товара должен быть список всех заказов для ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо разработать простую систему биллинга для сайта, продающего программное обеспечение.
Сроки: 1 месяц.
UPD: Альтернативная ссылка на ТЗ: http://www.4shared.com/file/216757539/496113cf/Customer_Billing_-_Requirement.html
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