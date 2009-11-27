Необходимо разработать простую систему биллинга для сайта, продающего программное обеспечение. Сроки: 1 месяц. UPD: Альтернативная ссылка на ТЗ: http://www.4shared.com/file/216757539/496113cf/Customer_Billing_-_Requirement.html
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Исправить баги в .ASP коде (не .NET!)
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